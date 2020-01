VIDEO. Le mentaliste Fabien Olicard livre 3 techniques pour reprendre le contrôle sur son temps

"Chaque matin, on a 1440 minutes à dépenser. Elles ne peuvent pas se cumuler, c'est pas comme de l'argent, on ne peut pas les mettre sur un compte pour plus tard", conclut le mentaliste.

Temps dédié au travail, temps obligatoire, temps personnel, temps pour soi, non temps, temps perdu... Pour Fabien Olicard, il s'agit des six noms du temps consommé dans une journée. Pour bien gérer son temps, il conseille de prendre une "semaine type" en considération et de lister toutes les occupations que l'on peut avoir sur ce laps de temps. Puis, calculer le pourcentage du temps passé sur telle ou telle activité. "À partir du moment où on a pris conscience de ça, on peut rectifier, ou assumer, ou changer", explique-t-il. De plus, pour Fabien Olicard, le temps perdu ne doit pas exister. Il faut que ce soit considéré comme du temps pour soi. "On a des valeurs comme ça dont il faut se libérer : c'est pas grave de ne rien faire, c'est pas grave de prendre du temps", estime le mentaliste.

La seule urgence, c'est d'être heureux et d'expérimenter. Fabien Olicard à Brut.

Par ailleurs, Fabien Olicard conseille de découper les gros projets en étapes. "C'est très intéressant de découper au maximum les projets quand il sont trop généralistes ou trop oppressants", explique-t-il.

Enfin, Fabien Olicard insiste sur l'importance de se donner des buts dans la vie qu'il appelle des mantras. Sans se mettre de limites, écrire sur une feuille tous les buts et s'en servir ensuite comme d'une boussole.