"Après 50 ans, on est encore belle" : à 62 ans, elle met les personnes plus âgées à l'honneur

Il y a 5 ans, Caroline Ida a été victime d'une rupture d'anévrisme. Cela a provoqué chez elle un véritable déclic : elle a décidé de quitter son job de commerciale et de devenir créatrice de contenus sur les réseaux sociaux. Ce qu'elle veut aujourd'hui ? "Changer l'invisibilisation que la société fait des personnes de plus de 50 ans (...) et qu'il n'y ait plus un seul profil, un seul physique, une seule référence, mais qu'il y ait cette diversité qui est le monde", explique-t-elle. Avec ses contenus, elle veut montrer qu'il n'y a pas d'âge pour être belle ou encore pour tomber amoureuse. En vieillissant, Caroline confie même avoir atteint plus de sérénité.

En 2021, une célèbre marque de lingerie a fait d'elle l'une des égéries de sa nouvelle campagne, ce qui a tout changé pour elle. "Ça a été une explosion totale, une visibilité pour moi incroyable", se réjouit-elle. Aujourd'hui, elle veut mettre les rides et les cheveux blancs à l'honneur : "J'adore les rides et je trouve qu'à travers un visage avec les rides, il y a toute une histoire qui se raconte sans que la personne parle."