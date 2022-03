BRUT

Mannequin, Camila Solórzano souffre d'alopécie en plaques, provoquant une perte de ses cheveux. "J'étais très malheureuse de perdre mes cheveux, ma mère était allée voir les profs pour leur expliquer la situation, leur dire que ce n'était rien de grave et que je n'étais pas malade, pour éviter les moqueries de mes camarades, car les enfants peuvent être très cruels", raconte Camila, laquelle confie avoir beaucoup souffert de ce problème au moment de son adolescence. "Mon bonheur dépendait de la quantité de cheveux sur ma tête et je me suis rendu compte que mon bonheur dépendait de quelque chose que je ne pouvais pas contrôler", confie-t-elle.

Camila a finalement décidé de se raser totalement la tête. À ce moment-là, elle a demandé à un ami de faire plusieurs photos. "Je les ai mises sur Instagram, et... trois jours plus tard le directeur d'une agence de mannequins m'a contactée et m'a dit : "Ça t'intéresserait d'être mannequin ?" Et moi : "Oui, je veux bien essayer"", raconte Camila. En devenant mannequin, la jeune femme a ainsi trouvé un moyen de s'exprimer le plus librement possible. "Beaucoup de gens veulent ressembler à quelqu'un d'autre mais plus tu mets en valeur tes différences, plus tu seras beau", estime-t-elle.