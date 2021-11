BRUT

Depuis toujours, Daniel est un grand passionné de sport et en particulier de saut en hauteur. Et aujourd'hui, il prépare les championnats d'Europe 2022 de saut en hauteur de la catégorie des plus de 80 ans. Il s'entraîne jusqu'à quatre fois par semaine depuis une vingtaine d'années. "Je suis à 5 centimètres du record de France des plus de 80 ans", sourit Daniel. L'octogénaire fait du saut en hauteur depuis 68 ans. "Je m'y suis mis à l'école, avec le prof de gym qui avait remarqué que j'avais une petite détente pas ordinaire", raconte-t-il.

"Je ne suis pas un fanatique de la compétition"

Daniel a été trois fois champion du monde de saut dans ses catégories d'âge, à 56 ans, 62 ans et 76 ans. Il a détenu le record d'Europe des plus de 60 ans en 2000 avec un saut à 1m61. "Je saute pour faire le mieux possible, mais je ne suis pas un fanatique de la compétition. Vaincre à tout prix, vaincre l'autre, terrasser l'autre, pas du tout. L'autre, à la limite, c'est presque un partenaire si tu veux, ce n'est pas un ennemi", estime-t-il.