Le 3114, c'est le numéro à appeler quand on a des pensées suicidaires. Visite du centre d'appels de Lille où des professionnels se relaient 24 heures sur 24 pour écouter et aider les personnes en détresse.

"3114, bonsoir, Nancy, je vous écoute." Ici, ce sont des appels un peu particuliers que ces psychiatres et infirmiers reçoivent. La cellule du 3114 - le numéro national de prévention du suicide - est formée d'une dizaine de personnes qui se relayent jour et nuit. Au bout du fil, des personnes en détresse avec, souvent, des idées suicidaires. C'est d’ailleurs la première chose que les personnels médicaux veillent à demander aux personnes désespérées. "C'est important de poser la question : est-ce qu'ils veulent mourir", explique Manel, psychologue. Elle ajoute : "Parfois, c'est une volonté d'arrêter de souffrir, pas forcément de mourir."

Un sujet qui demeure tabou

C'est aussi un réel soulagement pour ces personnes de pouvoir se confier sur leurs souffrances. En effet, lorsqu'il s'agit d'en parler à son entourage proche, l'affect vient vite s'en mêler. Aussi, les envies suicidaires sont souvent accompagnées d'un sentiment de honte et comme l'explique le Dr François Ducrocq, psychiatre au CHU de Lille, la question du suicide reste tabou et très enfouie même si le dialogue tend à se libérer de plus en plus.

Il existe 11 centres d'appels en France. Chaque centre reçoit en moyenne 80 appels par jour.