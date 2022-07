70% des étudiants sont en situation de mal-être selon une enquête

Une enquête réalisée par l'institut CSA pour la mutuelle étudiante LMDE et que franceinfo vous dévoile lundi 11 juillet en exclusivité, menée auprès de plus de 3 000 jeunes, révèle que 70% des étudiants se disent en situation de mal-être. Le chiffre est en augmentation de cinq points par rapport à 2019, date de la précédente enquête.



Santé mentale inquiétante, signes dépressifs, voire pensées suicidaires, cette enquête dresse un tableau assez sombre de la santé psychique des jeunes. Si 70% des étudiants interrogés se déclarent optimistes quant à leur avenir personnel et professionnel, les deux tiers sont très pessimistes quant à l’avenir de la société française et des générations futures, et 80% sont pessimistes quant au changement climatique.

Renoncement à des soins médicaux

Les étudiants interrogés sont 70% à estimer être en situation de mal-être, 68% évoquent des symptômes dépressifs et 36% avouent avoir eu des pensées suicidaires, un chiffre en hausse de 6 points par rapport à 2019. Pour 46% des répondants, la dépression est l’une des principales craintes de maladies, contre 22% dans l'ensemble de la population. Un constat alarmant qui ne les pousse pas forcément à consulter puisqu'ils sont 38% à avoir renoncé à des soins médicaux dans les douze derniers mois. 49% ont déclaré l’avoir fait à cause de leurs finances.

La situation financière aggrave également ce sentiment de mal-être (45% s'estiment en difficulté financière) tout comme la crise sanitaire (68% disent que le Covid a négativement impacté par leur vie étudiante, 52% font ce constat sur leurs interactions sociales avec leurs proches).