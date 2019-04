Psychiatrie : Kylian, 13 ans, schizophrène

À 13 ans, Kylian traverse au moins une crise par jour : il est schizophrène. Dans sa petite ville du Finistère, il se balade en skateboard pour se sentir mieux. "J'arrive à me faire des amis facilement quand je suis calme, posé, et que je parle doucement", raconte-t-il. Hallucinations et syndromes de persécution, les premiers symptômes arrivent à l'âge de 6 ans.

Un traitement depuis l'âge de 8 ans

Avec son fils, la maman de Kylian feuillette des albums de famille, se remémorant le temps sans la maladie. À l'époque, la mère ignore de quel mal souffre son fils, en grandissant il devient violent et les murs de la maison en portent les traces. Depuis qu'il a 8 ans, Kylian suit un traitement pour calmer ses crises. L'intégralité de ce document inédit sera diffusée dans "Pièce à conviction", mercredi 10 avril à 21 heures sur France 3.

Le JT

Les autres sujets du JT