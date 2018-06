Melody Gardot : comment la musique l'a sauvée

Auteur-compositeur interprète à succès, Melody Gardot a vu son destin basculer à la suite d'un accident en 2003 qui a failli lui coûter la vie. Le bassin brisé, des lésions cérébrales et de multiples traumatismes... elle restera plus d'un an sur son lit d'hôpital. Aujourd'hui, la chanteuse se déplace avec une canne, porte des lunettes de soleil car elle est devenue hypersensible à la lumière et souffre de troubles de la mémoire.

Mais de cette terrible épreuve, Melody Gardot en fera une force. Durant sa convalescence et sa lente reconstruction, la musique va en effet jouer un rôle primordial. Elle apprend à jouer de la guitare et se remet de ses traumatismes grâce à la musicothérapie.

Melody Gardot était l'invitée du Magazine de la santé ce jeudi 31 mai 2018. Elle nous présente son nouvel album "Live in Europe" (label Decca), enregistré dans les plus belles salles du continent. Retrouvez l'intégralité de son interview en vidéo.

