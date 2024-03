La Finlande, pays le plus heureux du monde… Mais comment le sait-on ?

À l'occasion de la journée mondiale du bonheur mardi 20 mars, un rapport parrainé par l'ONU a été dévoilé. Il établit un classement des pays dans lesquels on vit le plus heureux. Pour cela, il s'appuie notamment sur un sondage réalisé chaque année dans plus d'une centaine de pays.

Pour la septième année consécutive, la Finlande a été décrétée pays le plus heureux au monde. Sur 143 pays, la France, elle, occupe la 27e place, tandis qu'aucun des pays les plus peuplés au monde ne figure dans les 20 premières places du classement. En queue de peloton, on retrouve l'Afghanistan, pays où l'on vit le moins heureux.

D'où vient ce classement ?

Ce classement est issu du Rapport mondial sur le bonheur dans le monde, publié chaque année depuis 2012, par le Réseau des solutions pour le développement durable, une entité rattachée aux Nations Unies.

Ce World Happiness Report est un partenariat entre ce réseau, l'entreprise américaine de sondages Gallup et le Centre de recherche sur le bien-être d'Oxford, peut-on lire sur leur site internet.

Quelle est la méthodologie employée ?

Ce rapport est basé sur l'évaluation que les habitants des différents pays font de leur bonheur. Le classement repose donc principalement sur les réponses données à un questionnaire appelé "échelle de Cantril". Concrètement, il est demandé aux sondés de visualiser une échelle de 0 à 10 et d'évaluer leur vie actuelle sur cette échelle. 10 étant la meilleure vie possible et 0 la pire vie possible. Le classement est ensuite réalisé sur la base d'une moyenne des réponses données sur trois années de suite.

Les chercheurs analysent et interprètent ensuite ces résultats en tenant compte de six critères principaux : le PIB par habitant, l'espérance de vie en bonne santé, le soutien social, la liberté, la générosité, et le niveau de corruption. Environ 100 000 personnes participent à ce sondage chaque année soit à peut près 1000 dans chaque pays.

La Finlande est-elle vraiment le pays où on vit le plus heureux ?

Oui, si l'on observe les réponses tout âge confondu. En revanche, si l'on s'en tient aux réponses des plus jeunes (moins de 30 ans), la Finlande tombe à la 7e place et c'est la Lituanie qui prend la première place. Si à l'inverse on ne prend que les réponses des personnes les plus âgées (plus de 60 ans), c'est le Danemark qui prend la tête, la Finlande est 2e, et la France gagne deux petites places en arrivant 25e.