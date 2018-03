Cosmétiques : une appli pour choisir des produits sans ingrédients indésirables

Faut-il choisir entre ses rides et sa santé ? Sels d'aluminium, parabens et autres perturbateurs endocriniens… Les alertes sur les mauvais ingrédients contenus dans les cosmétiques ne cessent de se multiplier. Pour aider les consommateurs à y voir plus clair, l’association UFC-Que choisir a créé une application gratuite baptisée QuelCosmetic. Elle permet de décrypter la composition de près de 10.000 shampoings, savons, crèmes, dentifrices ou encore parfums.

"On scanne son produit, on arrive sur la fiche produit. Et on voit très clairement s'il s'agit d'un produit à risque ou peu recommandé. Et on vous propose une liste de produits alternatifs", explique Raphaëlle Vincent, chef de projet à l'UFC-Que Choisir.

Et si votre produit n'est pas encore dans l'application, vous pouvez le faire entrer en envoyant des photos avec son nom et sa composition. Il sera ensuite classé par différents pictogrammes associant un code couleur par niveau de dangerosité pour les bébés et femmes enceintes, les enfants ou les adultes. Avec des alertes même pour des crèmes classées comme médicament.