Santé : les médecins généralistes qui reçoivent le plus de cadeaux des laboratoires prescrivent le plus de médicaments

D'après une étude menée par le British Medical Journal, les médecins généralistes qui reçoivent le plus de cadeaux de la part des laboratoires sont ceux qui prescrivent le plus de médicaments. Leurs ordonnances coûtent en moyenne 5 euros de plus à leurs patients que celles établies par leurs confrères qui ne reçoivent aucun cadeau. "Il y a un risque, quand on reçoit des cadeaux, de prescrire moins bien et plus cher par rapport à des médecins qui ne reçoivent pas de cadeaux", confirme Pierre Frouard, médecin généraliste.

90% des médecins étudiés acceptent les cadeaux des laboratoires

Les pratiques de 41 257 médecins traitants ont été étudiées. 90% des médecins de ce panel acceptent les cadeaux des laboratoires. "Si c'est un cadeau à 10 euros ou un repas à 30 euros, tout le monde comprendra que ce n'est pas un grand cadeau et que le médecin ne va pas prescrire beaucoup plus", nuance Philippe Vermersch, président du syndicat des médecins libéraux.