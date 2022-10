Santé : comment mieux encadrer les téléconsultations pour éviter les excès ?

Consulter son médecin à distance, derrière un écran. Avec le Covid-19, pour beaucoup de Français, les téléconsultations sont devenues un réflexe : plus de 18 millions ont été réalisées en 2020, et 12 millions en 2021. Le succès attire aussi quelques abus et dérives, que l'Assurance maladie souhaite encadrer. Dans son cabinet médical de Massy (Essonne), le Dr Arnaud Saada incite ses patients à venir en présentiel. Bien plus efficace selon lui, pour un examen complet. Il ne réalise que 6 % de ses consultations à distance. "Je regarde le motif, et de temps en temps je convertis en consultation, quand le motif ne me semble pas approprié", dit-il.

Les consultations en ligne remboursées à hauteur de 70 %

Sur internet, certaines plateformes proposent des arrêts de travail en répondant à un simple questionnaire. Alors, pour limiter les excès, le gouvernement et l'Assurance maladie ont décidé de changer quelques règles. Désormais, les consultations en ligne ne sont plus entièrement remboursées : elles le sont à hauteur de 70 %, comme les consultations classiques. Ces rendez-vous ne devront pas dépasser 20 % des actes de soin pour chaque médecin. Depuis le début de l'année, plus de 7 millions de téléconsultations ont été réalisées.