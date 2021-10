Santé : les sages-femmes toujours mobilisées pour obtenir un meilleur statut

Depuis plusieurs semaines, les sages-femmes sont mobilisées afin d'obtenir un meilleur statut, et un salaire revalorisé. La plupart d'entre elles sont en grève, et ce, jusqu'au lundi 25 octobre.

À Clermont-Ferrand, dans le Puy-de-Dôme, Mathilde Dubost-Sigoure reçoit ses patientes dans son cabinet. Sage-femme libérale, elle estime que son travail n'est pas reconnu à sa juste valeur. "Il y a beaucoup d'actes que je suis amenée à faire sans être rémunérée", commente-t-elle. Un bénévolat que veulent faire cesser les sages-femmes. Elles ont ainsi entamé plusieurs actions depuis le début du mois d'octobre.

Une revalorisation du statut de la sage-femme

En plus d'une demande de revalorisation des salaires, les sages-femmes souhaitent que leur statut soit revalorisé, afin d'être reconnues comme des praticiens hospitaliers, tout comme les médecins. "J'aimerais vraiment pouvoir me rendre à l'hôpital, pouvoir faire une vacation de consultations pour me rendre compte des limites de l'hôpital, comment on travaille à l'hôpital et améliorer le réseau de santé", explique Marie Pabot, sage-femme libérale.