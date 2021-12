Reims : un Noël à la maternité, malgré la grève des sages-femmes

Arrivé avec un jour d’avance, le petit Swan est un bébé surprise du réveillon de Noël. Sa maman Emeline se souviendra longtemps de ce vendredi 24 décembre. “Son frère et sa sœur sont avec le papa. Ils vont fêter Noël avec papy et mamie. Et nous on fêtera Noël quand on rentrera plus tard, la semaine prochaine”, confie la mère de famille.

Un service bien rempli

Noël ou pas, à la maternité du CHU de Reims (Marne), la vie continue. Et pour accueillir les nouveaux nés, les sages-femmes sont aux premières loges. “J’adore mon métier, pour rien au monde je ne ferai un autre métier”, confie l’une d’elle. Le soir du 24 décembre, ils sont sept professionnels de santé à faire tourner un service bien rempli. C’est un rythme effréné où les accouchements s’enchaînent. Les sages-femmes assurent la continuité des soins, mais le vendredi 24 décembre signe le début d’une semaine noire de mobilisation.