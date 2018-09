Plan santé : les infirmiers libéraux ont "le sentiment d'être les oubliés de cette réforme"

Dévoilée par Emmanuel Macron mardi matin, la réforme du système de santé ne prend pas suffisamment en compte la réalité des professionnels de santé sur le terrain, estime le président de la Fédération nationale des infirmiers (FNI).

Les infirmiers et infirmières libéraux sont "les oubliés" de "Ma Santé 2022", le plan de réforme de la santé présenté mardi 18 septembre par le chef de l'Etat, a réagi sur franceinfo Philippe Tisserand. Selon le président de la Fédération française des praticiens de santé (FFPS) et de la Fédération nationale des infirmiers (FNI), "le président de la République dans son discours fait mine ou oublie - ce qui serait plus grave - le fait que les 120 000 infirmières libérales, bien réparties sur le territoire, dispensent sur une année 780 millions d'actes à destination de 11 millions de patients bénéficiaires, c'est à dire 18% de la population", rappelle-t-il.

Des journées de seize heures de travail

"Le président de la République a fait un trait d'humour dans son discours en disant qu'il aurait souhaité qu'on pousse l'amplitude horaire des dispensaires et des maisons de santé jusqu'à 22 heures", note Philippe Tisserand, mais encore une fois il faudrait que le président de la République prenne conscience qu'une journée d'infirmière libérale commence à 6h du matin, contrairement à une journée de médecin généraliste, se termine à 22h le soir et nos cabinets sont ouverts sept jours sur sept." Aujourd'hui, "les généralistes ne sont effectivement pas nombreux, ne veulent plus aller travailler dans les zones rurales. Nous portons ces populations à bout de bras", poursuit-il.