Morbihan : des soignants invités à séjourner dans un hôtel pour se ressourcer

À l'hôtel du Parc Fétan, à Larmor-Baden (Morbihan), 24 soignants, accompagnés d'une personne de leur choix, ont été gracieusement hébergés pour deux nuits afin de les récompenser de leur lutte pendant la pandémie de Covid-19. Manuella et Benoît Radenne, les gérants de l'hôtel, ont décidé de faire ce geste pour les remercier. "On s'est dit : on a un hôtel, on a un resto, allez, on l'ouvre pour nos soignants, confie Manuella Radenne. De là, on a créé une page Facebook tout de suite." Ils ont appelé cette page "Une pause pour nos soignants".



"Un cadre fabuleux"



Les gérants ont organisé un concours, "sans rien en échange", auquel 8 000 personnes ont répondu. Certains croyaient même qu'il s'agissait d'une blague. "Quand la patronne m'a renvoyé un e-mail pour me dire 'Félicitations, vous avez été tirée au sort', j'ai dit, bon, c'est vrai, et nous y voilà aujourd'hui avec un cadre fabuleux", se réjouit une soignante. "C'est de la chaleur, de la reconnaissance, du partage... Ça fait vraiment chaud au cœur", renchérit une autre. C'est alors toute une chaîne de solidarité qui va se mettre en place autour de ce concours : des huîtres, des traversées en bateau, des locations de vélo... Ces soignants ont également pu découvrir le golfe du Morbihan et visiter l'Île-aux-Moines.