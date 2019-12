Hôpital de Roubaix : une unité en péril faute de personnel

Douze chambres vides, faute de personnel. L'unité hivernale censée désengorger les urgences de l'hôpital de Roubaix (Nord) a besoin, pour fonctionner, de six infirmiers et six aides-soignants. Mais tout le personnel a été réquisitionné pour d'autres services. Dans les établissements hospitaliers, les arrêts maladie se multiplient et les soignants se disent épuisés. Au total, plus de 100 000 heures supplémentaires ont été effectuées, rien que dans cet hôpital, en 2019. Recruter des infirmiers est devenu difficile, voire impossible pour la direction.

Des métiers peu attractifs

À Roubaix, 48 postes sont vacants et plus rien dans les services n'attire les jeunes. "On a une attractivité qui est déplorable", estime le docteur Marc Lepeut, chef du service de diabétologie. La France reste l'un des pays d'Europe où la rémunération des infirmiers est la plus faible.