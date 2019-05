Grenoble : un chirurgien accusé de manquements graves

Accusé de manquements graves par 80 patients, le chirurgien de Grenoble (Isère) organise sa défense. Vendredi 10 mai, son avocat a donné une conférence de presse et expliqué avoir porté plainte pour diffamation et dénonciation calomnieuse envers les victimes présumées. "Cette présomption d'innocence du docteur V est magistralement bafouée par ces prétendues victimes", a pointé Me Bernard Boulloud.

Une famille accuse le médecin d'homicide involontaire

Depuis plusieurs semaines pourtant, les témoignages se succèdent, comme celui de Frédérique Bagalino, opérée en 2009 par le docteur V. Les infections se sont multipliées, elle a dû être amputée. "Cela fait dix ans que mon quotidien, c'est hôpital, centre de rééducation, intervention, échec, antibiotiques", décrit-elle. Une famille accuse même désormais le médecin d'homicide involontaire : un homme de 73 ans serait décédé des suites de son opération.

