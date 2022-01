Allier : une jeune médecin généraliste choisit de s’installer dans un petit village

C’est un cas rare dans le milieu médical : une jeune médecin généraliste a décidé de s’installer dans une zone rurale il y a près d’un an, dans l’Allier. Quelles ont été ses motivations ?

Le soleil est à peine levé lorsque le Dr Laurine Martin dépose ses enfants à l’école. Cette jeune médecin a décidé de s’installer à Besson (Allier), un village de 760 habitants, il y a un an, dans sa région natale. "Pour la tranquillité, pour le calme, pour la famille… Je ne me suis pas trop posé la question", rapporte la jeune femme. Au cours de sa tournée, elle rend principalement visite à des patients âgés. Elle consacre une à deux demi-journées chaque semaine pour ces visites à domicile.

"Quand les gens partent, c’est difficile"

"On connaît très bien les gens, donc quand ils partent, c’est difficile", raconte Laurine Martin. Elle doit cette vocation à la docteure qui la soignait plus jeune, et qu’elle retrouve ce jour-là. "Quand elle m’a dit qu’elle voulait s’installer, j’étais sûre d’elle, je la connaissais pour son sérieux", confie sa prédécesseure. Dans le cabinet du Dr Martin, les visites s’enchaînent. Grâce à une organisation bien huilée, elle peut consacrer 15 minutes à chaque patient.