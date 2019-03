Lobby du vin : jusque dans les écoles ?

Le vin est un très gros business : 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an. C'est aussi 500 000 emplois. Pour défendre le secteur, il existe une discrète et puissante association de lobbying : Vin et Société. À sa tête, Krystel Lepresle. Une de ses dernières missions : entrer dans le cartable des enfants sous forme de petits guides pour selon elle les éduquer à la culture de la vigne. Vin et Société a signé un partenariat publicitaire avec des supports bien connus de l'édition jeunesse : les fiches Les Incollables et le journal Mon quotidien. En régions, les interprofessions de vignerons ont créé des kits pédagogiques proposés aux écoles des zones viticoles pour toutes les classes de la maternelle au collège.

L'alcool cause 41 000 décès chaque année

Ces kits ont été réalisés en Bourgogne, dans le Bordelais, en Alsace, dans le Jura et en Provence. D'après l'interprofession viticole, environ 800 classes d'écoles publiques les utilisent depuis plusieurs années. Ces kits, nous les avons montrés à la ministre de la Santé, Agnès Buzyn. Elle en ignorait l'existence. Ces kits sont pourtant proposés avec l'accord des rectorats. France 2 a joint le directeur académique de Gironde, qui assume parfaitement. Selon l'agence nationale de santé publique, l'alcool fait 41 000 décès par an. C'est la deuxième cause de mortalité évitable après le tabac.

