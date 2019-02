VIDEO. Comment le lobby du vin s'introduit dans le cartable des enfants

Assouplissement de la loi Evin, nomination d'une ancienne responsable de la puissante association Vin et Société à l'Elysée... le lobby du vin ne cesse de marquer des points. Aujourd'hui, son objectif est d'entrer... dans le cartable des enfants, sous forme de petits guides pour les éduquer à la culture de la vigne. Un extrait de "Complément d'enquête" du 28 février 2019.

Christelle Lepresle, qui a succédé à Audrey Bourolleau à la tête de Vin et Société, n'y voit rien de mal : "Vous savez, les enfants, ils ne vivent pas dans des bocaux comme des cornichons... Quand ils sont dans un territoire viticole, ils demandent ce que c'est que cette vigne, ou même cette bouteille..." Ces fiches seraient, selon elle, un "outil de débat", en classe ou en famille...

"Contourner les règles" pour faire entrer le vin dans les bibliothèques scolaires

En son temps, Audrey Bourolleau s'était déjà démenée pour faire entrer des publications sur le vin dans les bibliothèques scolaires. Devant le refus du ministère de l'Education, "on s'est associés à une maison d'édition pour contourner, finalement, les règles...", avouait-elle lors d'une conférence à la Cité du vin, à Bordeaux. Pour "contourner les règles", elle a signé un partenariat publicitaire avec des supports bien connus de l'édition jeunesse : les fiches "Les Incollables" et le journal Mon Quotidien...

Des kits pédagogiques utilisés dans 800 classes

Le vin est donc entré dans les CDI, mais aussi dans les classes. En Bourgogne, la filière a développé un jeu de société destiné aux familles et aux enseignants. Dans les zones viticoles, des kits pédagogiques ciblent même les enfants en maternelle. Il y a aussi des exercices de maths à base d'étiquettes de bordeaux en 6e et 5e, des cours de français sur le thème de la dégustation du vin en 4e et 3e... Dans les régions viticoles, ces kits seraient utilisés dans environ 800 classes de l'école publique.

Extrait de "Lobby du vin : l'ivresse du pouvoir", un reportage à voir dans "Complément d'enquête" le 28 février 2019.