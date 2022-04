A Toulon, des chefs d’entreprise enfilent les gants de boxe pour travailler sur le dépassement de soi

FTR

Se dépasser, gérer son stress, ne pas baisser les bras, des qualités essentielles quand il s’agit de monter sur un ring. Des qualités également très utiles dans le monde de l’entreprise. C’est le message transmis par des boxeurs professionnels d’un club de Toulon à des entrepreneurs : "Nous, on est là pour leur faire comprendre que, même si on n’est pas dans sa zone de confort, c’est à ce moment précis qu’il faut serrer les dents, et c’est à ce moment précis que l’on devient productif. Ne surtout jamais baisser les bras, le mental est très important", explique David Vaubien, entraîneur à l'ASCM boxe Toulon.

Les apprentis boxeurs du jour sont les membres d’un réseau de chefs d’entreprises de la région. Et c’est son directeur Thierry Scriva qui a eu l’idée de proposer cette immersion dans l’univers de la boxe, y voyant quelques similitudes avec le métier d’entrepreneur : "Le lien entre la boxe et le monde de l’entreprise, c’est qu’un boxeur n’arrive jamais champion seul, il a besoin de son équipe. Le chef d’entreprise c’est exactement pareil, pour atteindre ses objectifs, il a besoin de son équipe". Et d'un mental d'acier.

Le sport et l'entreprise, c'est aussi une question de bien-être et de sécurité

Le sport est de plus en plus présent dans le monde de l’entreprise. Et elles sont nombreuses désormais à faire appel à des coachs sportifs pour accompagner des programmes managériaux, des séances de cohésion entre salariés. Mais aussi pour prévenir les risques liés à l’activité, comme dans une antenne d’une célèbre enseigne de location de matériel dans le Nord qui propose aux volontaires des séances d’échauffement musculaire avant d’attaquer leur journée de travail. Dix minutes, deux fois par semaine. C'est bon pour le corps, mais aussi pour le moral. Bref, un bon moyen de prévenir les accidents comme le souligne le directeur de l'agence dans ce reportage de France 3.

Des exercices simples, adaptés aux spécificités de l’entreprise pour plus d’efficacité comme le souligne Pierre Ponchaux, coach sportif : "On va répéter de manière consciente des mécaniques de mouvements, pour les retranscrire de manière inconsciente sur le poste de travail".