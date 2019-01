Ychoussoises, Ychoussois, vous pouvez de nouveau tomber malades !

En novembre, le maire de la commune menaçait, ironiquement, de publier un arrêté pour empêcher les habitants de tomber malades, faute de médecin en poste.

Bonne nouvelle pour les 2.200 habitants d'Ychoux ! Trois nouveaux médecins viendront bientôt s'installer. Dans cette petite commune des Landes, les deux praticiens en poste doivent partir à la retraite avant la fin de l’année, et, jusqu’à présent, aucun remplaçant ne s’était manifesté. Le maire Marc Ducom, désabusé, avait alors menacé de publier un arrêter interdisant aux habitants de tomber malades. L’anecdote, qui avait grand bruit, avait été largement relayée. Et elle a fini par payer : la "situation s'est débloquée entre le premier et le 24 décembre", a annoncé Marc Ducom.

Les médecins démarreront leurs consultations en mai

Le premier praticien est un jeune médecin originaire de Belgique. Il a pris connaissance de la situation d’Ychoux en lisant le journal alors qu’il était en vacances au Maroc. Les deux autres médecins exercent depuis une dizaine d’années et sont originaires d’Aurillac et de Normandie. Ils démarreront leurs consultations en mai, en effectuant d'abord les remplacements des deux médecins toujours en poste.

Mais Marc Ducom reste lucide sur la situation des déserts médicaux. "Le mal est profond" et "les remèdes difficiles" à trouver, estime-t-il. L'an dernier, il avait déjà "écrit aux ordres départementaux de médecins, aux hôpitaux, aux facultés" pour trouver de nouveaux praticiens, sans succès.

Cette histoire n’est pas sans rappeler la situation de la petite ville de Marolles-les-Braults, dans la Sarthe. La commune s’apprête à perdre deux de ses trois médecins en 2019, et le maire a décidé de mettre le paquet pour attirer leurs remplaçants. Il propose en effet un salaire brut mensuel compris entre 7.000 et 8.000 euros pour une semaine de 35 heures.

En rouge, la ville d'Ychoux © Google maps