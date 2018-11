VIDEO. \"On veut nous baiser !\" : La colère d’un ambulancier contre la réforme du financement des transports sanitaires

La colère gronde. Des centaines d’ambulances ont multiplié les opérations escargots, ce lundi 5 novembre, dans toute la France pour protester contre une réforme du financement des transports sanitaires. Cette réforme, entrée en vigueur le 1er octobre, implique notamment que ce seront désormais les hôpitaux qui choisiront les transports dédiés au malades lors des trajets inter-établissements, et plus les patients.

Un changement fondamental qui menace dangereusement les petites et moyennes entreprises selon de nombreux ambulanciers. "Ils veulent vraiment éliminer les plus petites structures", s’indigne Malika. "Les hôpitaux vont faire des appels d’offres. Donc en gros, ils vont proposer des rabais, ce que nous, les plus petites sociétés, on ne peut pas faire. On ne peut pas s’aligner." Les ambulanciers redoutent, en effet, que les établissements hospitaliers privilégient les plus grandes entreprises, capables de proposer des tarifs préférentiels, aux plus petites sociétés.

Des inquiétudes rejetées par la ministre de la Santé Agnés Buzin. "J’ai été très vigilante à ne pas favoriser l’uberisation et à protéger, contrairement à ce qu’ils peuvent penser, leur profession", a assuré la ministre, lundi soir lors de l’émission Audition publique.