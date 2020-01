VIDEO. \"Je trouve ça vraiment dingue que l\'euthanasie ne soit pas une possibilité\", confie la youtubeuse Manon Bril

"La personne qu'on connaît est totalement dégradée. Et au nom de je ne sais pas quelle morale qui, en tout cas, n'est pas la mienne, on doit attendre que son cœur s'arrête et tous rester au chevet."

La youtubeuse Manon Bril raconte les souffrances que sa mère, gravement malade, a endurées pendant les derniers jours de sa vie. Elle évoque notamment le sentiment d'impuissance face au "corps de douleur".

La mère de Manon a arrêté d'être nourrie et hydratée, ce qui a rendu la fin de sa vie encore plus difficile. Pour la youtubeuse, dans de telles situations, il faudrait que les familles concernées aient le choix. Elle considère que l'euthanasie devrait être une possibilité. En effet, selon elle, un arrêt des soins est une "euthanasie très lente et douloureuse". "C'est exactement pareil : on a coupé les vivres donc c'est totalement hypocrite", estime Manon.