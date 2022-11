Santé : une maison de santé plébiscitée dans la Drôme

Cléon-d'Andran, dans la Drôme, est un village de 900 habitants qui a réussi à attirer 6 médecins. Une prouesse possible grâce au regroupement des professionnels de santé dans un même pôle.

Dans le village de Cléon-d'Andran (Drôme), 900 habitants et six médecins. Un ratio impressionnant pour une si petite commune. Le pôle santé, créé il y a quatre ans, regroupe tous les médecins du secteur. Paul Faye, 34 ans, s’est installé là il y a deux ans. "Aujourd’hui, on privilégie plus les pôles santé comme ici, où on est plus nombreux ce qui nous permet d’avoir plus de matériel, des secrétaires médicales", confie-t-il.

Accompagner et regrouper les médecins



Un autre médecin a été attiré par ces conditions de travail. Auparavant, elle était seule à gérer ses patients dans un village isolé. Aujourd’hui, elle se sent épaulée et sait qu’elle pourra être remplacée en cas d'empêchement. Pour attirer des médecins à la campagne, il n’est pas obligatoire de les forcer, mais simplement de les regrouper et d'accompagner. "On est partis du postulat qu’on voulait que l’on nous impose quelque chose. On a été facilités par notre mairie sur Cléon-d'Andran, mais c’est un projet privé qui a été porté par les professionnels de santé", explique Sébastien Roubinet, cofondateur du pôle santé de la Valdaine. La moyenne d’âge des médecins est maintenant de 40 ans, contre 65 auparavant.