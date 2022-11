Environnement : dans le Mont Ventoux, des jeunes enfants replantent des arbres

Pour faire face aux conséquences du réchauffement climatique, Emmanuel Macron veut planter un milliard d'arbres d'ici 2030. Comment sensibiliser les plus jeunes à ces questions ?

Pour sauver leur planète, des enfants plantent des arbres. Ce jour-là, c’est cours de travaux pratiques dans la forêt du Mont Ventoux (Vaucluse). Creuser et planter sont un jeu d’enfant pris très au sérieux par les jardiniers en herbe, élèves de l’école maternelle de Bédoin (Vaucluse). "J’ai planté des arbres pour agrandir la forêt", affirme un petit garçon. À quatre ans, ils sont déjà sensibilisés à la protection de leur environnement.



Un projet estimé à 80 000 euros

Sur le géant de Provence, côté versant sud, près de 3 000 arbres vont être planté sur deux ans. Objectif : aider la forêt à se régénérer. "Face au changement climatique, on a une grosse mortalité sur certaines essences (...) et donc on s’est dit, c’est l’occasion d’essayer de planter une nouvelle essence à savoir le sapin de Céphalonie qui est un sapin méditerranéen", précise Vérane Brechu, technicienne forestière. Les habitants de Bédoin ont déjà dû s’unir pour replanter leur forêt. Le projet coûte environ 80 000 euros.