France-Italie : des contrôles renforcés à la frontière

L’affaire Ocean Viking a déclenché une crise entre la France et l'Italie. Les contrôles à la frontière ont déjà été renforcés, samedi 12 novembre, sur plus d'une dizaine de points de passage, y compris en montagne.

À Menton (Alpes-Maritimes), comme dans dix autres points de passage du département, les contrôles à la frontière franco-italienne sont renforcés. Des agents de la police des frontières et des gendarmes vérifient les voitures au compte-gouttes. L’arrivée de l’Ocean Viking dans le port de Toulon (Var) avec 230 migrants à bord a fait monter la tension entre les deux pays. Le ministre de l’Intérieur a mobilisé plus de 500 agents pour que les contrôles soient augmentés.

Les passeurs également visés



Les passeurs eux aussi sont visés par ces contrôles. 680 d’entre eux ont été arrêtés depuis le début de l’année. Malgré les risques encourus, cinq ans de prison et 300 000 euros d’amende, leur nombre augmente constamment. "Les passeurs ça peut être à la fois des guides sur les sentiers à pied, des gens qui vont chercher des véhicules particuliers, mais ça peut être également des intrusions dans les poids lourds", confie Emmanuelle Joubert, directrice départementale de la police de l'air et des frontières des Alpes-Maritimes. Les gares et les trains sont aussi un point de contrôle renforcé. Ils devraient se multiplier dans les prochains jours.