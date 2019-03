Saint-Malo : les urgences se battent en musique

Aux urgences de Saint-Malo, en Ille-et-Vilaine, les salariés demandent plus de moyens humains et un réaménagement de leurs locaux. Mais face à l'inefficacité de leur grève, ils ont réalisé un clip vidéo qui reprend leurs revendications. En quelques jours, le nombre de vues s'est envolé, jusqu'à dépasser les 700 000. "On vous souhaite, toute la santé du monde", entament ainsi ces chanteurs novices, avant d'exposer les problèmes qu'ils rencontrent au quotidien.

De nouvelles actions décalées s'il le faut

"Une vidéo, ça a l'avantage de beaucoup tourner sur internet, sur les réseaux sociaux, et de toucher beaucoup plus de monde", justifie Cécilia Leffray, infirmière aux urgences de Saint-Malo. En réponse, la direction de l'établissement assure de son côté que la sécurité des patients n'a jamais été mise en danger. Deux infirmiers en renfort sont malgré tout envisagés : pas assez pour les urgentistes, qui promettent de nouvelles actions décalées si les négociations n'aboutissent pas.

