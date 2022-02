Reims : la ville met en place une mutuelle communale pour réduire les frais de santé

3 millions de Français n'ont pas les moyens de s'offrir une mutuelle car en moyenne, il faut débourser 890 euros par an. Pour réduire les coûts, il existe des mutuelles municipales. 4 000 communes ont déjà mis en place ce système comme c'est le cas à Reims (Marne).

À Reims (Marne), environ 15 000 habitants ne sont pas couverts par une complémentaire santé et ceux qui en ont une trouvent qu’elle coûte très cher. "Je paye par mois 143 euros donc voyez à l’année", déclare une dame. Pour pallier au problème, il existe depuis quelques mois une mutuelle communale mise en place par la ville. Elle a négocié des tarifs préférentiels avec une complémentaire santé.



Un quart des Français a renoncé à un soin en 2021

Agnès Rocher, 90 ans, vient se renseigner sur cette mutuelle car son mari vient d’entrer en maison de soin. En faisant jouer la concurrence, elle gagne ainsi environ 30 euros par mois. "J’ai beaucoup de personnes aujourd’hui qui sont en précarité financière et qui ont besoin de faire des économies et mine de rien, même 30 ou 40 euros, c’est des courses, ça a de la valeur", explique Lydia Martin, conseillère mutuelle Just. L’année dernière, un quart des Français avaient renoncé à un soin faute d’un prix trop onéreux.