Santé : les mutuelles augmentent leurs tarifs en 2022

Les mutuelles ont épargné environ 700 millions d’euros en 2020 et 2021, car les Français sont moins allés chez le médecin en 2021. Pourtant, pour cette année 2022, la hausse sera de 4 % en moyenne. "Pour un adhérent sur 20, elle sera de +6%", précise la journaliste Anne Sylvain, présente vendredi 7 janvier sur le plateau du 19/20. Pour se justifier, les mutuelles expliquent que "la population vieillit, donc forcément les dépenses de santé augmentent. Sur 20 ans, elles ont presque doublé, +94 %". Les mutuelles assurent que leurs tarifs ont moins augmenté que les frais de santé.



Des disparités entre les Français

Selon les chiffres, il y aurait également des inégalités entre les Français selon l’âge et le lieu d’habitation. "Pour les Bretons, c’est moins cher, 784 euros par an en moyenne car il y a moins de médecins sur le territoire. Et à l’inverse, le tarif bondit à 923 euros dans les Hauts-de-France où le nombre d’infections de longue durée est plus élevé", conclut la journaliste.