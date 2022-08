L'ancienne ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon, nommée à l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS)

L'ancienne ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon, sera nommée inspectrice générale des affaires sociales à l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS), mercredi lors du Conseil des ministres, a appris franceinfo mardi de sources concordantes.





Selon son site officiel, "l'IGAS se définit comme une inspection générale interministérielle du secteur social, qui réalise des missions de contrôle, d’audit, d’expertise et d’évaluation, conseille les pouvoirs publics et apporte son concours à la conception et à la conduite de réformes. Elle intervient à la demande des ministres ou du Premier ministre, mais aussi sur la base de son programme d’activité. Elle traite de sujets mobilisant une part importante des ressources nationales et touchant à la vie de tous les citoyens : emploi, travail et formation professionnelle, santé publique, organisation des soins, cohésion sociale, Sécurité sociale, protection des populations."



Brigitte Bourguignon a quitté le gouvernement à la suite de sa défaite au second tour des élections législatives dans la 6ème circonscription du Pas-de-Calais, au mois de juin. Elle s'est inclinée de justesse face à la candidate du Rassemblement national (RN), Christine Engrand. Cette dernière avait gagné avec 56 voix d'avance.