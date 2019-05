Homéopathie: bientôt le déremboursement ?

Contre la toux, le stress ou encore les allergies, les Français font partie des plus gros consommateurs d'homéopathie au monde. "On a beau dire que c'est un placebo et envisager un déremboursement absolu, je suis complètement favorable à une alternative aux médicaments chimique", affirme cette cliente d'une pharmacie. Le déremboursement de l'homéopathie est effectivement de plus en plus probable. Selon des fuites dans la presse, c'est ce que recommanderait la Haute autorité de santé.

Une efficacité non prouvée scientifiquement

Les granules, jusque -là remboursés à hauteur de 30% ne le seraient plus du tout. Une erreur pour Frédéric Desmoulins, pharmacien : "Les patients qui utilisent l'homéopathie souvent, ce n'est pas [par] monotube puisque c'est une association de plusieurs souches homéopathiques. Cela aura un coût évident sur le porte-monnaie des patients." Sur les 19,9 milliards d'euros de médicaments remboursés, l'homéopathie pèse 0,7%. Problème, son efficacité n'a jamais été scientifiquement prouvée, comme semble le rappeler la Haute autorité de santé dans son avis provisoire.

