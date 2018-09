France : croissance historiquement basse des dépenses de santé

En 2017, chaque Français a dépensé 2977 euros, en moyenne, pour ses frais de santé. Cette croissance historiquement basse de 1,3% s’explique par un fort ralentissement des soins hospitaliers. Cependant, les dépenses de santé sont globalement en hausse, avec une croissance continue. Les causes : le vieillissement de la population ou l’explosion des maladies chroniques notamment. La France figure toujours sur le podium des pays les plus dépensiers dans ce secteur, juste derrière les États-Unis et la Suisse.

Un effort supplémentaire pour l’an prochain

Sur ces presque deux milliards de dépenses de santé en 2017, la sécurité sociale prend en charge près de 80%, la plus grosse part, tandis que les mutuelles et assurances en prennent environ 13%. Le montant restant à charge pour chaque foyer était de 7,5%. La France devrait réaliser un effort supplémentaire l’an prochain et consacrer 200 millions d’euros de plus aux dépenses de santé.

