Déserts médicaux : l'Outre-mer en première ligne

Quels sont les départements les moins bien dotés en médecin ? À la première place de ce classement, on retrouve Mayotte avec 78 spécialistes pour 100 000 habitants, suivie de l'Eure avec 164 médecins et l'Ain avec 180 docteurs. Sans trop de surprise, Paris reste la zone de l'Hexagone où la concentration de médecins est la plus élevée avec 866 spécialistes pour 100 000 habitants.

L'Outre-mer en défaut de pharmaciens

Par ailleurs Mayotte (30), la Guyane (51) et La Réunion (90) se disputent le bas du classement quant au nombre de pharmaciens par habitant. "Bien loin de là, en métropole, une constance, avec Paris la capitale où on recense le plus grand nombre de pharmaciens : 189 pour 100 000 habitants", conclut la journaliste de France 3 Sandrine Aramon, présente sur le plateau du 19/20 lundi 4 novembre.

