Dépendance : ces milliards qui restent à trouver

Prendre soin des personnes âgées va coûter de plus en plus cher : 6,2 milliards d'euros supplémentaires d'ici 2024 et trois de plus d'ici 2030. Mais pour la ministre de la Santé, pas question de ponctionner encore un peu plus les contribuables. "Il n'y aura pas d'impôt supplémentaire pour financer la dépendance", déclare Agnès Buzyn.

D'autres pistes avant un projet de loi

Un rapport remis à Matignon propose de prolonger la CRDS, cette contribution au remboursement de la dette sociale, qui devait s'arrêter en 2024. Si Les Républicains se disent favorables à cette proposition, ce n'est pas le cas de la gauche. "C'est une contribution fixe que nous trouvons injuste", lance Éric Coquerel, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis.

D'autres pistes sont à l'étude, comme une nouvelle journée de solidarité. Agnès Buzyn doit présenter son projet de loi à l'automne.