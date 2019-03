Dépendance : les nouveaux emplois de demain

Petit déjeuner, ménage, un peu d'exercice dans l'appartement : Monique Doueke est l'auxiliaire de vie de Guy Verlière, 96 ans. "Sans eux, je ne pourrais pas", admet le vieil homme. Elle a trouvé ce poste à temps complet il y a 15 jours, une exception. Avant, elle dépassait rarement les 20 heures par semaines.

"Je peux faire deux heures ici à Sully [le quartier parisien] et puis aller au 16e arrondissement faire deux autres heures. On n’est pas payé pour ces heures creuses", déplore Monique Doueke. Temps partiel subi, manque de reconnaissance : le métier d'auxiliaire de vie attire peu. "Aujourd'hui, on cherche plusieurs dizaines d'auxiliaires de vie. On manque d'auxiliaires de qualité par un manque de rémunération pour attirer les meilleurs", explique Pierre-Emmanuel Bercegeay, président de Ouihelp, entreprise d'aide à domicile.

