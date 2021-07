Complémentaires santé : un système remis en cause

Les complémentaires santé ont été épinglées par un rapport de la Cour des comptes. Le système est jugé couteux, peu efficient et en partie inéquitable comme l'explique le journaliste David Boéri sur le plateau du 19/20 de France 3 jeudi 22 juillet.

La facture des complémentaires santé, épinglées par la Cour des comptes, "coûte cher aux entreprises et aux salariés mais aussi à l'État. Près de 10 milliards d'euros par an pour financer de nombreuses exonérations ainsi que la complémentaire santé solidaire destinée à rembourser les moins aisés", explique le journaliste David Boéri sur le plateau du 19/20 de France 3. "Aujourd'hui, pour un même soin, les frais de gestion sont facturés deux fois", reprend le journaliste. "D'abord par la sécurité sociale, puis à nouveau par les complémentaires santé. Cela représente près de sept milliards d'euros par an. Une gestion commune pourrait dégager des économies."

Un système en partie inéquitable

L'autre problème lié à ce système est qu'il soit en partie inéquitable comme le confirme David Boéri : "Le reste à charge est en France le plus faible de tous les pays industrialisés mais il y a de grandes disparités en fonction de l'âge. Il est quatre fois plus élevé pour les retraités que pour les jeunes actifs. Même avec une complémentaire santé, cette différence n'est pas totalement gommée."