Comment créer son dossier médical partagé ?

Le dossier médical partagé a été relancé, mardi 6 novembre. Comment le mettre en place ? "Si on est à l'aise avec internet, il faut aller sur le site https://dmp.fr", explique le journaliste Jean-Christophe Batteria, sur le plateau de France 3. "Si on est moins à l'aise, on va chez son pharmacien qui va le faire, ou on peut se rendre à la caisse primaire d'assurance maladie", rajoute-t-il. "Le slogan qui court déjà est : une minute pour créer le dossier, trois minutes pour le comprendre et toute une vie pour le remplir."

Éviter les doublons

Le dossier médical partagé n'est pas obligatoire et est couvert par le secret médical. "Les assurances ou votre employeur n'y ont pas accès, même la Sécurité sociale ne peut pas le consulter. En revanche, vous pouvez choisir qui peut l'ouvrir", explique Jean-Christophe Batteria. "C'est au patient et au médecin de le remplir, ça peut être par exemple les traitements, les radios, les analyses biologiques, les comptes rendus opératoires, les antécédents médicaux, les allergies et peut-être les vaccinations", précise-t-il. Il permettra donc d'éviter les examens en doublon et de faire des économies. "Éviter aussi les erreurs, quand il y a deux traitements qui sont incompatibles", conclut Jean-Christophe Batteria.

