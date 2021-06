"C'est totalement aberrant" : les psychologues mobilisés contre le nouveau système de remboursement envisagé par le gouvernement

Les psychologues sont appelés à se mobiliser ce jeudi 10 juin. Plusieurs organisations syndicales dont la CGT et FO lancent un appel à manifester partout en France, pour protester contre les nouvelles règles de remboursement et de tarifs que le gouvernement veut mettre en place.

Les psychologues du public et du privé réclament un accès pour tous aux soins psychologiques. Ils sont encore plus sollicités à cause de la crise sanitaire et les confinements successifs qui en ont découlé.

Dans le public les praticiens sont débordés, ils réclament de meilleurs salaires et des postes. Actuellement, il faut attendre plusieurs mois pour décrocher un rendez-vous avec un psychologue à l'hôpital ou dans un centre médico-psychologique.

"Un parcours du combattant" pour avoir droit à des séances remboursées

Dans le privé, c'est un nouveau système de remboursement qui provoque une bronca. Pour avoir droit à 20 séances remboursées, le patient doit d'abord passer par son médecin traitant. Il entame ensuite ce que la psychothérapeute Caroline Fanciullo, appelle "le parcours du combattant" :"Il doit voir le médecin traitant qui fait une évaluation, qui le renvoie vers le psychologue, qui refait une évaluation, qui le renvoie vers le médecin traitant, qui valide l'évaluation, qui le renvoie vers le psychologue, là on peut éventuellement commencer des séances de trente minutes. Et puis éventuellement, quand on a fini ces dix séances de soutien, le patient peut retourner voir son médecin généraliste qui peut l'adresser éventuellement vers son médecin psychiatre. C'est totalement aberrant !"

Plusieurs revendications

Avec ce système envisagé par le gouvernement, les psychologues sont remboursés 22 euros la demi-heure, 32 euros les 45 minutes. Des tarifs bien inférieurs à ceux appliqués dans le privé. Ils réclament un accès direct aux psychologues sans passer par le médecin traitant, des séances plus longues et la possibilité de pratiquer des dépassements d'honoraires.