Perdons-nous des points de QI lorsqu'on part trop longtemps en vacances ?

Le docteur Frédéric Saldmann avance qu’après trois semaines de vacances, on perd une vingtaine de points de quotient intellectuel. Mais sa source semble avoir disparu… Cette théorie tient-elle debout ?

Est-ce que partir en vacances nous cause plus de mal que de bien ? Le docteur Frédéric Saldmann, cardiologue et nutritionniste, affirme sur les plateaux télé et dans ses ouvrages sur la santé qu’"en trois semaines de vacances, on perd vingt points de quotient intellectuel". Sa théorie repose sur celle d’un confrère allemand, Siegfried Lehrl, développée il y a plus de quinze ans. Mais l’étude originelle est introuvable et le docteur peine à donner des détails sur sa source : "Le problème c’est que j’ai essayé de le joindre mais il est mort."

Une étude disparue

Franceinfo a contacté l’université de Nuremberg où le chercheur travaillait, sans grand résultat. "Nous n’avons pas accès à cette étude, explique l’université. Malheureusement, le successeur du professeur Siegfried Lehrl ne la connait pas." D’après le docteur Saldmann, si la source s’est perdue, de nombreux articles scientifiques vont dans le même sens. Mais ces études complémentaires ne font pas état de la perte de 20 points de QI et indiquent que le niveau scolaire peut baisser temporairement à partir de deux mois de vacances. D’après Franck Ramus, spécialiste de la cognition et directeur de recherche au CNRS, le QI est relativement stable toute notre vie : "De 10 à 70 ans, finalement, le QI reste à peu près le même à quelques points prêts. (…) 20 points de QI, c’est énorme, c’est pas quelque chose que vous risquez de perdre en restant trop longtemps sur la plage."