Pénurie de médicaments : manquer d'amoxicilline est "extrêmement choquant", estime le professeur Rémi Salomon

Le président de la Conférence des présidents de la Commission médicale d'établissement des CHU dénonce la "logique commerciale" des industriels alors que l'antibiotique le plus prescrit en France connaît des difficultés d'approvisionnement.

"Avoir une pénurie d’un médicament comme l’amoxicilline est extrêmement choquant", réagit le professeur Rémi Salomon, président de la Conférence des présidents de la Commission médicale d'établissement des CHU, jeudi 8 décembre sur franceinfo. L'antibiotique le plus prescrit en France connaît de "fortes tensions d'approvisionnement", avait annoncé l'Agence nationale de sécurité du médicament début novembre. Il s'agit d'"un médicament essentiel" qui représente "deux tiers des prescriptions d’antibiotiques chez l’enfant ", rappelle Rémi Salomon. "C'est majeur", insiste-t-il.

"On est sur une logique commerciale"

Si on a "un problème d'amoxicilline", c'est notamment "parce qu'on en produit moins", affirme le professeur de médecine. "Depuis deux ans, on avait moins de virus, donc moins de consommation d'amoxicilline, donc les industriels se sont dit 'on va diminuer la production'". Selon lui, "ils ont même fermé certaines lignes de production". "On n'a pas anticipé", déplore Rémi Salomon, "et là il faut rouvrir des lignes de production, ce qui prend trois-quatre mois".

"On est sur une logique commerciale", poursuit le président de la Conférence des présidents de la Commission médicale d'établissement des CHU, ce qui, selon lui, "pose un problème". "Il faut que la puissance publique puisse agir, plaide-t-il, peut-être en produisant, ou au moins avoir une règlementation plus contraignante."

S'agissant du Doliprane pour enfants, "on en a, dans les hôpitaux, pour le moment", assure Rémi Salomon.Toutefois, "ça pourrait venir à manquer".