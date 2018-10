Une hausse des tarifs des complémentaires santé à prévoir pour les seniors

Selon le comparateur Sentiane, cette hausse est due à la réforme du reste à charge zéro, prévue pour 2019.

"Sentiane.fr tient à alerter les assurés : la réforme aura pour conséquence une augmentation des tarifs des complémentaires santé." La dernière étude du comparateur en ligne se veut pour le moins alarmiste. Il a réalisé une enquête sur 100.000 assurés, d’ici à 2021, les remboursements vont augmenter, en moyenne, de 7%. Les plus de 60 ans seront les premiers touchés.

Une augmentation du prix des complémentaires de 9,5% est à prévoir

La réforme du reste à charge zéro a en effet pour but de rembourser à 100% des soins optiques, dentaires et des audioprothèses (celles-ci pouvant coûter jusqu’à 950 euros par oreille). Sentiane prévoit donc une hausse du nombre de personnes accédant aux prothèses auditives (passant de 30 à 50%) et une augmentation du recours aux soins dentaires. D’où une hausse du prix des mutuelles. "Les seniors sont les plus concernés, car ce sont eux qui recourent le plus à ces prestations", indique le comparateur. Pour eux, une augmentation du prix des complémentaires de 9,5% est à prévoir, ce qui représente près de 200 euros par an.

Pour financer le coût de cette mesure, l'Assurance maladie devrait débourser 750 millions d'euros.

Entretien avec Marie-Annick Lambert, administratrice France-Assos Santé, diffusé le 13 juin 2018.