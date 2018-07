Un pain brioché remboursé par l'Assurance Maladie !

C'est un petit pain ordinaire, brioché, que l'on pourrait consommer comme tant d'autres au goûter. Mais celui-ci contient des nutriments spécifiques : on y trouve deux fois et demi plus de protéines que dans un petit pain classique. Il a été également enrichi en vitamines et minéraux, notamment en calcium et en vitamine D, pour la santé des os, ainsi qu'en vitamines B.

Aussi protéiné qu'un steak haché, ce pain baptisé "G-Nutrition" a été pensé pour être facile à mâcher. Sa cuisson, rapide, permet de ne pas altérer la qualité des nutriments, et sa texture ressemble à celle d'un pain au lait, un point très important pour les personnes âgées dénutries qui ont souvent des problèmes de mastication et de déglutition. Plus gourmand et plus facile à manger au petit déjeuner qu'une crème dessert, le pain est aussi un produit de référence, un aliment du quotidien, connu, et donc plus facilement accepté par les personnes âgées.

Après plusieurs années de recherche et de développement, ce petit pain est aujourd'hui distribué comme complément alimentaire dans les hôpitaux et les maisons de retraite. Reconnu pour ses vertus médicales, il sera remboursé au moins jusqu’au 31 juillet 2023 et disponible en pharmacie dès le mois de septembre.