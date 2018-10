Mutuelles : les tarifs vont-ils augmenter ?

Combien les mutuelles vont-elles coûter aux Français ? Le journaliste David Boéri fait le point sur le plateau de France 3. "Tout dépendra du choix des Français, entre des soins gratuits de base ou des soins plus élaborés, mais qui resteront payants", dit-il. "Dans son projet, le gouvernement table sur un milliard d'euros par an à partir de 2021. 750 millions d'euros seraient à la charge de la sécurité sociale. Le reste pour les mutuelles, les instituts Prévoyance et les assurances", explique le journaliste.

"9,4% de hausse pour un couple de retraités"

Conséquence : les mutuelles risquent de voir leurs tarifs à la hausse. "Officiellement, non. C'est l'engagement d'Emmanuel Macron. Mais un comparateur d'assurances a fait une simulation. D'ici 2021, la hausse pourrait atteindre 6,8% en moyenne, avec des écarts importants. Seulement 2,5% pour une famille avec deux enfants, mais jusqu'à 9,4% de hausse pour un couple de retraités. Les seniors seraient les plus pénalisés parce qu'ils ont plus souvent recours aux soins dentaires et aux appareils auditifs", précise David Boéri.

