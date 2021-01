"MaPrimeRenov" : l'aide à la rénovation énergétique étendue à tous les foyers

A. Girault-Carlier, A-C Le Sann, D. Lachaud, S. Guibout, L. Haedrich, C. Beauvalet

Un propriétaire n'a plus de chauffage depuis quelques jours. Mais, bonne nouvelle : il va pouvoir bénéficier d'une aide pour pouvoir changer sa pompe à chaleur, le fameux dispositif "MaPrimeRenov". Après avoir établi un devis avec un artisan, il remplira un dossier en ligne. Une fois sa demande acceptée, l'aide, entre 20 et 35% de sa facture, lui sera versée à la fin de ses travaux.

Le montant varie en fonction des travaux et des revenus



"On fait la simulation tranquillement, il suffit de remplir quelques informations pour bénéficier de "MaPrimeRenov" avec une aide de, pour ma part, 1 500 euros", explique le propriétaire qui change sa pompe à chaleur. L'aide a été étendue à tous les foyers. Son montant varie en fonction de leurs revenus et des travaux. Pour les plus aisés, elle pourrait être, dans certains cas, très limitée. Pour certaines associations de consommateurs, il s'agit surtout d'un effet d'annonce. Les propriétaires qui louent leur bien devront quant à eux patienter jusqu'au mois de juillet pour bénéficier de cette aide.

