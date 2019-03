40 % des Belges favorable à l’arrêt des soins pour les personnes âgées

Un sondage mené chez nos voisins belges, montre qu’ils sont favorables à l’arrêt des soins pour… préserver l’équilibre de la Sécu.

Arrêter les soins pour les plus de 85 ans. C’est étonnant, mais c’est bel et bien ce que montre les résultats de plusieurs études, menées au Centre fédéral d’expertise des soins de santé (KCE), à la Fondation Roi Baudouin, et à l’Institut national d’assurance maladie invalidité (Inami) dans un rapport secret, en Belgique.

Seuls 35 % sont contre l’arrêt des soins

L’information a été dévoilée par le quotidien belge Le Soir, qui publie un dossier sur le sujet. En vue de "conserver l’équilibre de la Sécu", 40 % des Belges sont pour l’arrêt des "traitements coûteux qui prolongent la vie des plus de 85 ans", peut-on lire. En d’autres termes, quatre belges sur dix sont pour l’arrêt des soins des plus de 85 ans. A l’inverse, seuls 35 % s’y opposent.

Conséquence ? Cela aboutirait rapidement à "une médecine à deux vitesse, entre les patients qui doivent se contenter de la Sécu, et ceux qui ont les moyens de se payer les médicaments non remboursés ou les opérations auxquelles ils n’auraient plus accès", rapporte Le Soir.

Des pourcentages "choquants"

Les résultats du sondage montrent des différences en fonction de l’âge du patient. Ainsi, si 69 % des Belges estiment légitime de dépenser 50 000 euros pour un traitement vital, ils ne sont que 28 % à conserver cette opinion si le patient a plus de 85 ans, nous informe Le Soir. "Ces pourcentages en faveur de l’exclusion sont choquants", a réagit le professeur Elchardus, qui a mené l’enquête pour l’Inami.

Au Pays-Bas, l’exclusion des plus âgés serait déjà effective. "On ne place déjà plus de stimulateur cardiaque aux plus de 75 ans", indique le quotidien belge.