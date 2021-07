Panne des numéros d'urgence : un rapport pointe du doigt la responsabilité d'Orange

Orange est au cœur d'un rapport accablant, jeudi 22 juillet. Après la panne des numéros d'urgence survenue au début du mois de juin, l'enquête révèle des défaillances de l'opérateur. Le rapport l'accuse d'abord d'avoir mal préparé l'intervention technique à l'origine du bug, à savoir une mise à jour de six sites au même moment. "C'est la manière dont a été faite cette mise à jour qui a été imprudente. Il y aurait dû y avoir un test préalable", indique Cédric O, le secrétaire d'État chargé de la Transition numérique et des communications électroniques.

Des enquêtes sont en cours

La deuxième critique porte sur la gestion de la crise. Orange a mis deux heures avant de prévenir les autorités et trois heures pour mettre en place un dispositif de secours adapté. Le jour de l'incident, six personnes sont décédées alors que les secours avaient été appelés. Y-a-t-il un lien de causalité entre la panne et ces six décès ? Si oui, qui est responsable ? La justice devra répondre à ces questions alors que des enquêtes pour homicides involontaires sont en cours.