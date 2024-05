Nouvelle convention médicale : "Ce qui est sur la table est historique", estime l'Assurance-maladie

"Ce qui est sur la table est historique", estime samedi 18 mai sur France Inter. Thomas Fatome directeur général de la Caisse nationale de l'Assurance maladie (Cnam) qui a invité les syndicats de médecins à "saisir l'opportunité, dans les prochains jours, de signer ce projet de convention".

Le tarif de la consultation chez le médecin généraliste passera à 30 euros en décembre, selon un projet d'accord finalisé par l'Assurance maladie et les syndicats de médecins libéraux lors d'ultimes négociations cette semaine. "On a beaucoup travaillé pendant six mois sur ces négociations. On est à 48 heures du sprint final, ces deux derniers jours sont très intenses", a-t-il expliqué.

"Une augmentation très importante"

Le passage de 26,50 euros à 30 euros de la consultation compense à peine l'inflation, selon la Fédération des Médecins de France : "C'est une vitesse d'augmentation honnêtement assez inédite", répond Thomas Fatome. "Il fallait adresser ce signal, ce choc d'attractivité avec une augmentation très importante", a-t-il expliqué. Chaque année, la France perd 500 médecins généralistes. Thomas Fatome appelle les syndicats de médecin à signer cette nouvelle convention.

"Il faut saisir l'opportunité d'avancer sur un accord qui est ambitieux. Chacun doit bien mesurer dans les jours qui viennent que ce qui est sur la table est historique, ce qui est sur la table doit nous permettre de transformer le système de santé en profondeur." Thomas Fatome directeur général de la Cnam à franceinfo

Cette nouvelle convention médicale représente un effort de 1,6 milliard d'euros de la part de l'État : "C'est un investissement significatif. C'est un accord ambitieux pour les médecins libéraux et pour les patients", assure-t-il. En cas de blocage, Thomas Fatome prévoit un statu quo : "S'ils disent non, eh bien il ne se passera rien. On reste à 26,50 euros."

"Est-ce que c'est l'accord absolument rêvé par tous les syndicats? Je ne sais pas. Par définition sûrement pas. C'est le dialogue social. Un accord, c'est toujours un compromis. C'est aussi un compromis pour l'Assurance maladie. Mais c'est vrai que s'il n'y a pas d'accord, il ne se passera rien", eplique directeur général de la Cnam.