"Notre santé ne peut pas dépendre de notre code postal" : le député (PS) de Mayenne Guillaume Garot plaide pour la régulation de l'installation des médecins

Alors que plus de 10 millions de Français n'ont pas de médecin traitant, les députés débattent dès ce lundi 12 juin d'une proposition de loi sur l’accès aux soins. Le député socialiste de Mayenne, Guillaume Garot, va déposer un amendement sur la régulation de l'installation des médecins.

"Notre santé ne peut pas dépendre de notre code postal", estime le député (PS) de Mayenne Guillaume Garot. Il était invité de l'émission Ma France sur France Bleu ce lundi. Il va déposer un "amendement transpartisan" sur la régulation de l’installation des médecins.

Cette semaine, les discussions à l'Assemblée nationale s'ouvrent sur une proposition de loi sur l’accès aux soins. Plus de 10 millions de Français n'ont pas de médecin traitant et rencontrent des difficultés pour se soigner. La proposition de loi prévoit, entre autres, une obligation de garde pour tous les médecins, l’interdiction de l’intérim médical en début de carrière et un rattachement automatique à une communauté de soignants.

Un tour de France sur la facture sanitaire

Guillaume Garot, lui, boucle son tour de France avec un "groupe de députés transpartisan", pour faire un état des lieux sur la fracture sanitaire. Il a déjà fait 15 étapes dans toute la France et constate "un sentiment d’urgence et à chaque fois ce sentiment d’abandon qui gagne de nombreux Français qui nous disent 'qu’est-ce que la République fait pour nous ?' Aujourd’hui, la promesse républicaine de l’accès égal au soin est sérieusement entaillée", déplore-t-il.

L'élu plaide avec ce groupe transpartisan pour une régulation de l'installation des médecins. "On n’a pas tout essayé contre la désertification médicale et ce que nous portons, c’est de réguler l’installation de nos médecins". Il déposera donc avec ce groupe un "amendement transpartisan" sur la régulation de l’installation : "Ce n’est pas une logique de nomination ou d’affectation, c’est l’idée de dire 'n’allez plus vous installer là où il y a suffisamment de vos collègues, comme sur la côte basque ou la Côte d’Azur', ce n’est pas tout à fait la même chose", explique-t-il. "La régulation, c’est un levier que nous n’avons pas actionné jusqu’à présent. Je comprends que ça puisse faire peur à certains médecins, mais il y a une vraie urgence aujourd’hui".

Une régulation pour les médecins, comparable à celle des pharmaciens et des infirmiers

La régulation existe pour d’autres professionnels de santé : "Les pharmaciens, les kinés, les infirmières ont une régulation. Donc ce que nous proposons, c’est une régulation qui soit comparable et discuter avec nos médecins, mais c’est important que le législateur, c’est-à-dire la République s’empare du sujet et dise 'on va tout faire pour rétablir cette égalité entre les Français'", conclut le député de Mayenne. "Notre santé ne peut pas dépendre de notre code postal".